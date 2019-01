Inácio atento a Luquinhas

Luquinhas tem sido uma presença assídua nos treinos da equipa principal do Aves desde o início da temporada, mas só recentemente teve a oportunidade de estrear-se com a camisola sénior, diante do Sp. Braga, no jogo da Taça de Portugal. Um degrau subido na hierarquia, muito por força das saídas de Nildo e Hamdou, mas também pelas credenciais que foi demonstrando quer nos trabalhos do escalão principal, quer nos jogos dos sub-23. Uma posição que foi cimentada também com a recente chegada de Augusto Inácio, que vê no extremo qualidades suficientes para ser alternativa.