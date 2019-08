Inácio e o 'peso' de Zidane: «O desgraçado do rapaz vai carregar essa cruz a vida toda»

Enzo, filho de Zinedine Zidane, somou ontem os primeiros minutos em jogos oficiais no Aves, na vitória frente ao Marítimo , ele que foi o reforço mais mediático da equipa. Augusto Inácio dirigiu algumas palavras ao camisola 10."O desgraçado do rapaz vai carregar essa cruz a vida toda. Ele não está cá pelo apelido. Ele tem qualidade e até já lhe disse isto: ‘Aqui vais ser o Enzo, não quero saber do Zidane’", contou.E prosseguiu: "O Enzo veio de uma lesão, esteve três semanas condicionado. Quis dar minutos para ele ter competição e entrou para pôr gelo no jogo. Notou-se que ainda falta ritmo, mas ele tem posse e passes que mais nenhum outro sabe fazer. Ou seja, sabe procurar o espaço para meter lá a bola com qualidade".