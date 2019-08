Inácio: «Que os jogadores sintam que estão no Vietname e têm o lugar em perigo»

O treinador Augusto Inácio reconheceu esta quinta-feira a necessidade de o Desportivo das Aves consolidar processos coletivos na visita ao Rio Ave, em jogo da terceira jornada da Liga NOS."Temos apresentado duas caras. As primeiras partes não foram muito bem conseguidas e as segundas têm sido dinâmicas, intensas e com boas jogadas. Já percebemos que esta equipa tem criatividade, mas falta rigor tático e agressividade. É isso que fez com que ganhássemos ao Marítimo [triunfo por 3-1 na segunda ronda do campeonato] e que queremos do primeiro ao último minuto contra o Rio Ave", alertou o técnico, na conferência de antevisão à partida de sexta-feira.Sobre o adversário, que se estreou na Liga NOS apenas à segunda jornada (derrota em Famalicão por 1-0), Augusto Inácio reconheceu que a formação vila-condense "privilegia muito o contacto físico, gosta de circular a bola e de entrar pelas alas"."Vamos jogar num estádio difícil, perante uma equipa que se bateu muito bem em Famalicão. O estudo que fazemos do adversário é mais em relação às bolas paradas defensivas e ofensivas, já que o modelo tático pode ser diferente, os plantéis ainda não estão definidos e procuramos a melhor condição física e performance", salientou.O treinador do Desportivo das Aves confirmou a entrada de dois reforços, sem detalhar pormenores, notando que ambos reforçam a luta pela titularidade e acrescentam "competitividade" a uma equipa que recebeu 15 caras novas no defeso."Vou ficar com um plantel escolhido por mim e do qual não me posso queixar. Se alguma coisa não correr bem é a mim que devem pedir responsabilidades. Agora quero que haja uma guerra entre eles. Quero que sintam que estão no Vietname e têm o lugar em perigo. Se não houver essa sombra, podem acomodar-se e a equipa ressente-se disso", observou.Na Liga NOS, os dois clubes só se encontraram por quatro vezes, sendo que os avenses nunca perderam diante da formação vila-condense.O Desportivo das Aves, um dos sétimos colocados, com três pontos, visita o Rio Ave, que integra a 17.ª e penúltima posição, ainda sem pontuar, às 21:15 de sexta-feira, no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.