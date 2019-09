Inácio: «Quero desejar toda a sorte ao Silas»

Augusto Inácio considerou a derrota caseira do Aves frente ao Sporting () injusta para aquilo que aconteceu em campo. O treinador elogiou a prestação dos seus jogadores, dizendo que limitaram os pontos fortes dos leões. O técnico desejou ainda sorte a Silas, novo técnico dos verdes e brancos."O futebol é o que é, o Sporting marcou um golo, nós nenhum. Os jogadores portaram-se bem, praticamente só com um central e com jogadores adaptados, acho que bloqueámos muito o jogo do Sporting, tivemos as nossas oportunidades. De qualquer das formas tenho de dar os parabéns aos jogadores. Acho que não merecíamos nunca na vida perder este jogo. Saímos daqui com uma espinha atravessada porque acho que foi extremamente injusto.Cada jogo tem a sua história. O forte do Sporting é o jogo interior, tentámos limitar o jogo do Bruno Fernandes e mesmo do Vietto. Acho que bloqueámos bem, tivemos as nossas oportunidades, foi pena não termos aproveitado uma delas. Começámos muito bem a segunda parte a tentar fazer logo um golo, não conseguimos, o Sporting tem grandes jogadores e nao conseguiu desorganizar a nossa defesa, sentiu grandes dificuldades. É uma derrota amarga, mas quero desejar toda a sorte ao Silas, é um bom treinador, é uma boa pessoa e a sorte dele é a sorte do Sporting", disse à Sport TV depois do jogo.