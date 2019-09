Inácio recebe confiança total

Augusto Inácio, o plantel do Aves e a direção estiveram ontem reunidos para analisar o arranque menos positivo de temporada e a ilação a retirar desse encontro é a de que o técnico tem total confiança para se manter no comando. Apesar de a formação avense apenas somar três pontos ao cabo de cinco jogos e de ter a pior defesa da Liga, a estrutura mantém a crença num treinador com o qual renovou no final da última época por mais três anos e a quem concedeu poderes reforçados. Por essa razão, o projeto liderado por Augusto Inácio não se esgota para já.