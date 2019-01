Incumprimento resolvido e Erik Nascimento inscrito

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

A situação de incumprimento que, até aqui, vinha travando uma ida do Aves ao mercado já se encontra resolvida e o emblema avense já avançou para a inscrição de Erik Nascimento, avançado brasileiro que chegou em dezembro, treinou com o plantel desde então, mas não pôde, até aqui, ser opção para Augusto Inácio.O emblema da Vila das Aves encontrava-se a aguardar a chegada do último certificado para poder colocar um ponto final no processo e esse entrave ficou resolvido hoje, sendo o dianteiro formalizado junto da Liga.Ainda assim, esta não será a única novidade do Aves, esta quinta-feira, uma vez que quatro reforços estão muito próximos de ser oficializados, um dos quais o holandês Rai Vloet, que até aqui alinhava no Frosinone, de Itália, por empréstimo do NAC Breda, da Holanda.