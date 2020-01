Irmãos Tavares convocados para a visita à Luz

Os irmãos Cláudio e Miguel Tavares foram chamados por Nuno Manta para a deslocação à Luz. Os dois jogadores entram nas contas do técnico do Aves para o embate com as águias e podem muito bem vir a partilhar minutos de jogo num relvado que diz muito a ambos, ainda que por razões distintas.





Com dois anos da formação feitos no Benfica, Cláudio Tavares vai regressar à casa de um dos clubes que contribuiu para o seu crescimento no futebol. O defesa-direito, de 22 anos, tem sido opção regular nos sub-23 do Aves, mas pode aproveitar as lesões de Jaílson e Mato Milos para ganhar espaço neste embate.Por outro lado, Miguel Tavares, que é opção com mais frequência na equipa principal, vai pisar um terreno onde o primo Renato Sanches já foi feliz, sendo que esta é, claro, outra das razões para o regresso de Cláudio ser também carregado de simbolismo.A acrescentar a tudo isto, de referir que ambos são irmãos de Jair Tavares, extremo que alinha dos sub-23 do Benfica e que tem realizado alguns treinos com a equipa principal.