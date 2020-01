Já foram lançados seis sub-23 na equipa principal

A aposta do Aves nos seus jogadores da equipa sub-23, vencedora da última edição da Liga Revelação, já não é de agora, mas, dado que estamos a meio da temporada, é de tomar nota ao número de jogadores que desse escalão foram lançados na equipa principal. Nuno Manta já dobrou o antecessor Augusto Inácio nesse particular capítulo.





São, no todo, seis os elementos que foram promovidos. São eles Rafael Aflalo, Hélder Baldé, Bruno Morais, Ricardo Mangas (capitão dos sub-23), Banjaqui e Reko, sendo que os dois primeiros foram lançados por Inácio, enquanto os restantes quatro subiram de patamar sob a égide de Manta.É também por via desta renovação do plantel que o conjunto de Santo Tirso busca patentear o sucesso da equipa sub-23. É que, para além da Liga, também ergueu a Taça Revelação.