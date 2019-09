Jaílson agarrou bem a lateral

Jaílson fez a sua estreia com a camisola do Aves em Paços de Ferreira na ausência do lesionado Mato Milos e, no final do jogo, ainda que tenha falado em período de adaptação do brasileiro à nova equipa, Augusto Inácio elogiou a atuação do lateral-direito.





Com o croata ainda fora das opções para o jogo com o Sporting, Jaílson vai alinhar de novo de início com os leões, sendo que uma partida de maior exigência servirá para o técnico aferir se o defesa merece mesmo ficar com um dos postos do sector defensivo.