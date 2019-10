Jailson é dúvida para o Dragão

A lesão que fez Jailson sair cedo do jogo com o Belenenses SAD não apresenta gravidade, como se poderia temer, e não está posta de parte a possibilidade do lateral recuperar a tempo do jogo de domingo, no Estádio do Dragão. O destro foi reavaliado no regresso aos trabalhos e o diagnóstico aponta para uma lesão muscular de grau I na coxa esquerda.Noutro plano, Simunec aumentou a intensidade do seu treino com vista à integração progressiva, enquanto Rúben Macedo continua a fazer trabalho de campo individual.O ex-guarda-redes do Aves, Artur Moraes, moveu um processo contra a SAD, reclamando um valor em dívida de 76. 383,54 euros, decorrente do acordo de rescisão estabelecido entre as partes. A queixa entrou no Juízo de Execução do Porto.