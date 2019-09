Jaílson é reforço do Aves

Jaílson é o mais recente reforço do Aves. O lateral-direito, de 28 anos, está de regresso a Portugal dois anos depois de trocar o Tondela pelo Omonia, do Chipre, e chega proveniente do Nea Salamis, do mesmo país.





O defesa ficará vinculado ao Aves para as próximas duas temporadas e já se treinou com a equipa orientada por Augusto Inácio, na manhã desta segunda-feira.Em Portugal, o Aves será o quarto clube de Jaílson, que também já passou pelo Arouca, pelo P. Ferreira e pelo Tondela.