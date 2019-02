Joaquim Evangelista: «Augusto Inácio devia ter evitado este tipo de comentários»

O Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), através de Joaquim Evangelista, repudiou as mais recentes declarações de Augusto Inácio sobre Amilton, em que o treinador do Aves afirmou que "não saiu do clube um anjinho, mas sim um jogador com asas de morcego" e que o futebolista que rumou ao Antalyaspor "inventava lesões para não jogar"."Acho que o Augusto Inácio devia ter evitado este tipo de comentários, até porque foi jogador e sabe o impacto negativo que isto pode ter na vida de um profissional. Pelo respeito que me merece não vou alimentar este assunto mas lamento que tenha tido e repetido esta abordagem, apelando aos demais agentes desportivos para que evitem estes episódios", considerou o presidente do SJPF.Evangelista estranha ainda que, dadas as declarações de Inácio dizendo que Amilton também teve comportamentos reprováveis nos clubes anteriores, "A ser verdade o que o Augusto Inácio diz, que o jogador foi reincidente no Varzim e no União da Madeira, é estranho que a sua actual entidade patronal, ainda assim, o tenha contratado.