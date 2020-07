Joaquim Evangelista e a crise no Aves: «É preciso ação policial»

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores (SJ), disse esta segunda-feira que "a situação da SAD do Aves era um desastre à espera de acontecer". Num artigo de opinião divulgado hoje, o dirigente diz não aceitar "que neste momento se tentem desculpas de mau pagador".





"Não tenho dúvidas de que o organizador da competição tudo fará para resolver os problemas que impedem o plantel do Aves de competir. Também não duvido do compromisso de jogadores e equipa técnica. Já tenho as maiores dúvidas que isto não se volte a repetir. O escrutínio dos investidores das SAD em Portugal é anedótico. Temos urgentemente de rever este regime e relação jurídica entre clube e SAD, na certeza de que é preciso a ação da justiça desportiva e penal nos casos onde, objetivamente, é de infrações disciplinares graves e de crimes que estamos a falar", disse.Evangelista sublinhou ainda que "na situação atual da SAD do Aves, mais do que uma investigação de âmbito desportivo, é preciso ação policial. O que se tem passado é demasiado grave".E lembrou: "Esta tem sido uma época penosa e ninguém pode associar a situação de pandemia ao descalabro na gestão desportiva e financeira, que fica cada vez mais evidente. Os jogadores tiveram uma conduta irrepreensível. Em março deparámo-nos com uma situação de incumprimento reiterado. A SAD do Aves chumbou no controlo salarial e o plantel de Sub-23, em particular, apresentava uma situação crítica, sem receber qualquer salário desde finais de 2019. A maior parte destes jovens da equipa Sub-23, até para as necessidades básicas, estava a passar dificuldades. A esses jogadores demos uma reposta imediata, através do Fundo de Garantia Salarial, mecanismo que ficou também à disposição do plantel principal. Desde essa altura que acompanhamos, esclarecemos dúvidas, procuramos estar ao lado dos jogadores que têm enfrentado, recordo, um contexto adverso, desde os vencimentos às condições de trabalho".