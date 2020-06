Joaquim Neves pretende forma diferente de liderança

Joaquim Neves apresentou ontem as ideias principais para o projeto que pretende implementar no Desp. Aves, se for eleito presidente da direção nas eleições agendadas para o próximo dia 27 de junho. O candidato garantiu que será "uma forma diferente de liderar" e prometeu defender os interesses do clube junto da SAD.





"Vamos conversar e tentar que haja um equilíbrio. Sou um homem de equilíbrios, que gosta de falar com as pessoas e temos condições para fazer um excelente trabalho. Vou abordar esse tema com a SAD e acho que os sócios vão confiar em mim para defender as ideias", referiu, admitindo que o clube "anda um bocado a reboque dos êxitos do futebol profissional, a mensagem é muito forte quando o futebol está bem, mas vamos tentar arranjar um entendimento para ver o que é possível fazer, defendendo os interesses do clube".Joaquim Neves não se alongou sobre o momento conturbado da SAD, principalmente com as notícias que têm saído a público nos últimos dias. "Vi uma publicação de um amigo que escreveu que quando ganhámos a Taça de Portugal não tivemos manchete, mas para dizer mal, já tivemos", acrescentou, em jeito de crítica.A sua candidatura vai ainda focar-se na aposta na formação nas modalidades que já existem no clube, nomeadamente, futebol, futsal e voleibol.Sobre a possibilidade de surgir mais uma candidatura à liderança do clube, Joaquim Neves optou por não se alongar. "Já vi movimentações, mas ainda não há nenhuma lista assumida. Respeito toda a gente e, por isso, quando a lista for entregue, então já falarei", concluiu.