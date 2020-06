Jogador do Aves que havia testado positivo à covid-19 está apto para a receção ao FC Porto

O jogador do Aves que havia testado positivo à Covid-19 e que, por essa razão, havia estado impedido de entrar nas contas de Nuno Manta durante 14 dias foi dado como apto. De acordo com uma nota publicada pelo emblema avense no seu site oficial, o jogador cumpriu a quarentena obrigatória de duas semanas, a qual terminou no sábado, e foi novamente testado entretanto.





Os resultados dos exames chegaram esta segunda-feira e o jogador, após ter dado negativo, foi dado como recuperado, estando agora em condições de entrar nas contas para o jogo frente ao FC Porto.Desta forma, Nuno Manta voltou a ter todo o grupo à disposição no último treino antes do embate com os dragões, realizado esta segunda-feira ao fim da tarde, sendo que apenas não poderá contar com Ricardo Mangas para este duelo.De recordar que o lateral-esquerdo foi expulso na partida frente ao Tondela, na última jornada, ficando agora de fora deste confronto, em virtude de se encontrar a cumprir um jogo de castigo