Jogadores aconselhados a permanecer em Portugal

Com a suspensão dos trabalhos alguns jogadores, principalmente estrangeiros, solicitaram autorização para ausentarem-se do país, mas os responsáveis avenses aconselharam a sua permanência em Portugal tendo em vista a série de limitações logísticas que a pandemia acarreta com a circulação de pessoas cada vez mais apertada. A decisão de manter os jogadores por perto também está relacionada com a disponibilidade imediata para quando a Liga Portugal e as entidades governamentais autorizarem o regresso aos trabalhos. Situação que poderá ser difícil de concretizar a curto prazo estando no estrangeiro, quer pelos problemas em arranjar voo de ligação, como por uma eventual quarentena obrigatória.