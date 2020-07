Jogadores do Aves fazem testes à covid-19 no pavilhão do clube

Os jogadores do Aves foram impedidos de treinar, mas já se encontram a realizar os testes protocolados na esperança de ir a jogo frente ao Benfica.





O plantel quer realizar os compromissos agendados até final e, sob a alçada do presidente do clube, António Freitas, que deu conta da vontade de todos no clube em jogar , estão no pavilhão a fazer o rastreio à Covid-19.No entanto, mesmo que esse passo seja concluído, Estrela Costa, assessora da SAD, já garantiu que a equipa não tem condições para jogar , uma vez que a apólice do seguro não foi paga e este foi cancelado.