Jogar em casa ainda é possível

Os responsáveis do Aves ainda acreditam que podem realizar a reta final do campeonato no seu estádio e estão neste momento a finalizar o extenso relatório que lhes foi solicitado pela Liga, registando todas as valências do palco que permitam cumprir todas as condições impostas para a retoma da competição.





O relatório tem de ser entregue até ao final desta semana, sendo que depois a Liga marcará a respetiva vistoria para perceber se é mesmo possível incluir o estádio do Aves no grupo de palcos que vão receber as jornadas que restam.Entretanto, o plantel às ordens de Nuno Manta continua a trabalhar em vários horários, aproveitando também o relvado secundário.