Jogo do Aves com sub-23 termina empatado

O Aves de Augusto Inácio empatou a dois golos frente à equipa sub-23 em duelo disputado na manhã deste sábado, no Estádio do CD Aves. Falcão e Bruninho marcaram para a equipa principal, que esteve em desvantagem em duas ocasiões, após os tentos de Reko e Kelvin.





Da equipa que disputa a Liga Revelação, jogou o onze habitual, enquanto nos 'A' a grande parte dos titulares do último jogo, contra o Tondela, nem sequer entrou. Os avenses cumprem amanhã um dia de folga, voltando ao trabalho na segunda-feira para preparar a viagem do próximo sábado a casa do Farense, em desafio da Taça de Portugal.Adi Mehremic, Andrej Simunec, Rúben Macedo, Estrela e Bruno Jesus são os cinco elementos que por ora fazem parte do boletim clínico.