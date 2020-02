Jonathan Buatu ausente dos convocados do Aves

O defesa internacional angolano Jonathan Buatu ficou este sábado fora dos convocados do Desportivo das Aves para a receção ao Rio Ave, no domingo, no encontro de encerramento da 20.ª jornada da Liga NOS.

O central, de 26 anos, está indisponível ao abrigo dos regulamentos da prova, já que foi cedido pelos vila-condenses ao emblema de Santo Tirso na reabertura de mercado, depois de se ter estreado na última ronda com um triunfo sobre o Marítimo (2-1).

Em relação ao desafio na Madeira, o treinador Nuno Manta Santos alargou a convocatória para 20 elementos e fez regressar o defesa Afonso Figueiredo e o médio Bruno Lourenço, chamando pela primeira vez o guarda-redes búlgaro Dimitar Sheytanov, da equipa sub-23.

No boletim clínico constam o defesa croata Andrej Simunec, a recuperar de cirurgia à articulação tibiotársica esquerda, bem como o centrocampista Estrela e o avançado Rúben Macedo, que vão treinar sem limitações a partir da próxima semana.

O Desportivo das Aves, 18.º e último colocado, com 12 pontos, a quatro da 'linha de água', recebe o Rio Ave, na sexta posição, com 29, no domingo, às 20:00, no Estádio do CD Aves, em jogo da 20.ª jornada da Liga NOS, que terá arbitragem do portuense Manuel Oliveira.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Fábio Szymonek, Beunardeau e Dimitar Sheytanov.

- Defesas: Adam Dzwigala, Jaílson, Oumar Diakhité, Ricardo Mangas, Afonso Figueiredo e Bruno Morais.

- Médios: Zidane Banjaqui, Reko Silva, Bruno Lourenço, Cláudio Falcão e Luiz Fernando.

- Avançados: Abdoulaye Dialló, Marius, Mehrdad Mohammadi, Rúben Macedo, Welinton Júnior e Kevin Yamga.