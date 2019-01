Jorge Fellipe: «Pensei voltar ao Brasil mas devo cumprir o contrato»

Jorge Fellipe, central brasileiro do Aves, afirmou que deve cumprir o contrato até ao final da época e só depois vai pensar no futuro. O jogador era pretendido por Vitória e Criciúma e ainda pensou regressar ao país de origem, mas decidiu ficar em Portugal."É sempre bom ser lembrado por grandes clubes, como são o caso de Criciúma e Vitória, pois isso demonstra o nosso trabalho. Pensei realmente na hipótese de voltar ao Brasil em função de estar a ser menos utilizado do que gostaria, mas felizmente esse quadro mudou. Devo cumprir o meu contrato com o Aves até ao meio do ano [civil], e aí vamos procurar o melhor para a minha carreira", atirou o defesa em declarações reproduzidas pelo 'Lance'.O Aves ocupa o último lugar da classificação, mas Fellipe não desiste da luta pela permanência: "Estamos apenas quatro pontos atrás do primeiro clube fora da zona de despromoção. Claro que quando se está numa fase adversa, tudo se torna mais difícil. Porém, creio que, pela qualidade da nossa equipa, fugir da descida é algo viável".