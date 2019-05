Jorge Fellipe perto de sair

Jorge Fellipe não deve continuar no Aves, apesar de terem existido conversações recentes no sentido de renovar o atual contrato. No fundo, o defesa-central tem sido alvo de convites de vários clubes brasileiros, algo que pesa na sua vontade de regressar ao país natal.

No entanto, Jorge Fellipe não é caso único, uma vez que também Rodrigo Defendi não continuará a fazer parte do sector defensivo.

Em sentido inverso, Diego Gallo está a ponderar o convite para renovar. Com a vida familiar estabilizada no nosso país, o central tem descartado as várias abordagens que chegam do Brasil.

Quem já se despediu do Aves foi o médio Braga. O experiente jogador terminou o contrato de dois anos que o ligava ao clube e não entra nos planos para a próxima época.