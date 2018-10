Jorge Fellipe reintegrado, Hamdou muito próximo

Os quatros jogadores que constavam do boletim clínico do Aves foram reavaliados no regresso dos comandados de José Mota aos trabalhos, esta terça-feira, sendo que Jorge Fellipe foi reintegrado no imediato. Hamdou deverá seguir-lhe as pisadas nos próximos dias, juntando-se aos treinos sem limitações.Por sua vez, Rúben Oliveira e Vítor Costa permanecem condicionados e estão em dúvida para a receção ao Santa Clara, agendada para sábado. Os dois jogadores ficaram limitados a exercícios de corrida, estando ainda afastados dos trabalhos com o restante plantel.