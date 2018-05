JLG – Este ano, os três grandes entraram numa guerra onde valeu tudo para tentarem ganhar e tentaram arrastar-nos. A verdade é que temos dois jogadores emprestados pelo Sporting e apareceram boas oportunidades de negócio para fazermos com o Benfica. E só temos de agradecer ao Benfica por nos ter dado as condições que nos deu, e que foram vantajosas para nós. O que não podem dizer é que eu querer um jogador como o Ponck, que para mim é o melhor central fora dos três grandes, me deve deixar preocupado sobre qual será a opinião do FC Porto ou do Sporting em relação a essa operação. Isso passa-nos completamente ao lado. Sou profissional de futebol, toda a gente que me conhece sabe que sou benfiquista, mas na hora de fazer negócios não ligo nada a isso. Eu quero é cumprir os objetivos do Aves.

Autor: Vítor Pinto