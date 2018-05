RECORD - Ao contrário do que é politicamente correto você assume o seu clubismo...

JLG – Pode escrever sem problema. Não escondo. É o meu clubismo pessoal. Se jogar com o Benfica como profissional, quero vencê-los, mas nas outras partidas quero que o Benfica ganhe. Vou à Luz ver os jogos sem problemas. Não sou daqueles que dizem ao Luís Gonçalves, do FC Porto, que são portistas para ficarem de bem com ele. Sou benfiquista. Qual é o problema disso? De criança já chorava pelo clube e fui ver o último Benfica-FC Porto e no fim ainda fiquei 15 minutos a olhar para o relvado, a sentir o vazio...

R - É conhecido no futebol mas prefere ficar na sombra? JLG – Gosto que o meu trabalho seja reconhecido pelo meu patrão. Não de aparecer. O meu objetivo foi chegar ao Aves e marcar a diferença.

Autor: Vítor Pinto