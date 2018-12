José Mota: «Autogolo fez-nos quebrar em termos psicológicos»

José Mota, treinador do Aves, lamentou a derrota deste sábado no Estádio Nacional, diante do Belenenses, sublinhando que o autogolo teve um papel decisivo."Foi uma boa primeira parte, com um jogo sempre muito aberto e rápido. Quando estivemos em vantagem devíamos ter tido mais segurança e ganhar mais duelos, pois os ressaltos acabaram por ser decisivos. Foi uma primeira parte com resultado inconstante e duas equipas a jogar para marcar, o que é sempre bom. Na segunda parte, o autogolo fez-nos quebrar em termos psicológicos e a eficácia do Belenenses também prevaleceu. Deveríamos ter sido mais rigorosos nas marcações, mas estes momentos fazem parte do futebol", apontou."Quando ganhamos não estamos aqui a festejar durante muito tempo, porque sabemos que temos jogos atrás de jogos. Terminado este, vamos começar a preparar o próximo, ver o que fizemos de positivo e perceber o que temos de melhorar. Não nos vamos lamentar", acrescentou o técnico.