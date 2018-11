José Mota: «Desejamos repetir os momentos que vivemos no Jamor»

O Aves defende este sábado o estatuto de vencedor da Taça de Portugal, no terreno do Cova da Piedade, num jogo em que o treinador José Mota acredita que a crença em seguir em frente será determinante para ultrapassar as dificuldades."Quando se chega a uma final e quando se vivem aqueles momentos, sentimos sempre saudade de voltar a esse palco. Por isso, tudo faremos para honrar o título que temos e, se formos à final, isso será excelente porque desejamos repetir os momentos que vivemos no Jamor", referiu.Mas para seguir as pisadas rumo à decisão da prova, os avenses terão de ultrapassar o Cova da Piedade, que já eliminou o Portimonense. "Todos sabemos o valor das equipas da 2ª Liga. São muito boas, têm bons jogadores e alguns com quem já trabalhei. E num jogo a eliminar tudo é possível. Mas temos de estar bem preparados, respeitando sempre o adversário, conhecendo os pontos mais fortes e sabendo que o fator casa pode ser determinante", acrescentou.O estatuto de vencedor em título faz aumentar as responsabilidades da equipa de José Mota, que considera que os adversários encaram o Aves como se fosse um dos grandes de Portugal. "Na primeira eliminatória fomos ao Sacavenense e a imprensa fez reportagens com a equipa, pois iam defrontar o detentor da Taça de Portugal. Estamos atentos a esses pormenores e contra o Cova da Piedade aconteceu o mesmo. Isso faz com que o adversário tenha uma motivação acrescida", concluiu.