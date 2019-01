José Mota e o Aves-Feirense: «No confronto direto estes resultados são muito importantes»

O treinador do Aves reconheceu esta quinta-feira o caráter decisivo do jogo com o Feirense, da 17.ª jornada da Liga NOS, considerando que o confronto entre adversários diretos vale mais do que os três pontos."Vimos de um ciclo muito difícil, com jogos para a Taça da Liga e Taça de Portugal, que representam um grande esforço físico e mental, mas é importante focarmo-nos no campeonato e neste adversário. Estes são os adversários em que uma vitória vale mais do que os três pontos", disse José Mota, na conferência de antevisão ao jogo de sexta-feira.O experiente técnico sustentou esta ideia com o peso dos confrontos diretos entre rivais, sem esquecer os efeitos anímicos que uma vitória representa nestes casos."Jogamos em nossa casa, queremos vencer e tudo vamos fazer para isso. Penso que temos condições para fazer um jogo positivo e conseguir os três pontos, sabendo que, do outro lado, vai estar um adversário que trabalha muito, é aguerrido e determinado e também está numa classificação que não gosta. Além disso, no confronto direto estes resultados são muito importantes", sublinhou.Mota admitiu ter ainda dúvidas sobre a utilização de alguns jogadores no jogo de sexta-feira, insistindo na ideia de que "o foco está no Feirense" e em "conseguir uma vitória".Aves e Feirense estão em zona de descida (os avenses no 17.ª e penúltimo lugar, com 11 pontos, menos um dos que os fogaceiros, na 16.ª posição) e defrontam-se no Estádio do Aves, a partir das 19:00 de sexta-feira, em jogo da 17.ª e última jornada da primeira volta do campeonato.