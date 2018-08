A análise de José Mota à derrota (3-1) do Aves diante do FC Porto, na Supertaça.

Ficou satisfeito com a exibição da sua equipa?

– Foi uma final digna entre duas duas equipas que se entregaram bem ao jogo. Foi uma final bem competitiva e quem ganhou foi o público presente no estádio. Não é fácil jogar contra o poderio do campeão, porque a diferença é grande, mas o FC Porto ganhou porque foi mais eficaz do que nós, porque até tivemos melhores momentos em alguns períodos do jogo.

– O que faltou para que o Aves conseguisse a vitória?

– Tudo o que nos propusemos a fazer foi conseguido, que era estar na final e demonstrar a nossa qualidade. Fizemos um jogo positivo e sabíamos que íamos ter muitas dificuldades, mas creio que todos viram uma equipa com qualidade, rigor e uma atitude competitiva muito forte. É isto que pretendo. Disputámos uma final durante os 90 e poucos minutos com toda a dignidade e em alguns momentos até conseguimos estar por cima do FC Porto, o que não é nada fácil.