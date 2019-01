José Mota: «Entrámos com receio do FC Porto e não sei porquê»

Na análise ao duelo com o FC Porto , José Mota admitiu que a equipa do Aves entrou algo receosa no primeiro tempo, algo que admite não entender. De qualquer das formas, em declarações à SportTV, o treinador avense mostrou-se agradado com a melhoria apresentada da primeira para a segunda parte."Claramente estivemos melhores na segunda parte do que na primeira. Entrámos com receio do FC Porto e não sei porquê. Temos de ter respeito, mas não medo. Não fomos uma equipa consistente, organizada e com bola não fomos esclarecidos. As bolas que tínhamos perdíamos, deixámos o controlo para o FC Porto e quando é assim, o FC Porto acaba por criar 3 ou 4 oportunidade. O golo acaba por surgir numa série de ressaltos, num lance de alguma confusão e que acabou por resultar em golo. Não gostei da primeira parte, pelo medo de ter bola, dos duelos, do ataque. Temos de ser uma equipa à nossa imagem, sem receio. Na segunda parte o que pedi foi que jogássemos sem medo, que tivéssemos bola, que jogássemos apoiados e fizemo-lo. Obrigamos o FC Porto a recuar as linhas, estivemos próximos da área do adversário, não tivemos grandes oportunidades mas fomos com mais motivação, mais organizados e podíamos ter conseguido o empate. Sentimos isso, que o jogo estava com essa dinâmica de poder ser discutido. Paciência, não conseguimos, mas demos a imagem do que queremos ser.""As segundas partes com tantas paragens, tantas entradas, são difíceis. Sabemos que o FC Porto sabe controlar este tipo de situações, com quebras de tempo e de ritmo. Acabámos por ter 5 minutos de compensação e é muito pouco. Muitas faltas, paragens, não deu um bom espetáculo. O FC Porto fez o que tinha a fazer para manter o resultado, fez as suas alterações, nós fizemos as nossas para dar mais esclarecimento ofensivo, mas não conseguimos. Paciência. Tentámos tudo."