Quase uma semana depois da histórica conquista da Taça de Portugal, o treinador do Aves concedeu uma entrevista a Record onde falou da forma como foi preparada a final e das sensações pela vitória no Jamor. Ao mesmo tempo, José Mota comentou a forma em que os jogadores do Sporting chegaram ao encontro, depois de viverem dias de autêntico terror. Para ler na íntegra na edição impressa de Record deste sábado e no Record Premium a partir desta madrugada.

RECORD - Sem retirar naturalmente mérito ao Aves, houve no Jamor um fator que foi determinante, depois daquele absurdo incidente que afetou o plantel do Sporting. Por um lado temos o Aves, que estava no topo no plano físico e psicológico, e depois há o outro, totalmente oposto, no Sporting, com jogadores de rastos nos dois planos. O que acha que pesou mais?

