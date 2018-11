José Mota: «Não me surpreende a continuidade do Rui Vitória»

O treinador José Mota considerou esta sexta-feira "fundamental" dar continuidade ao ciclo de vitórias do Desportivo das Aves, fazendo valer o fator casa na receção ao Nacional, no domingo, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS."Trabalhamos para conseguir vitórias e vamos tentar dar continuidade a esse objetivo no próximo jogo, é fundamental para nós jogando em casa, mas, para isso, temos de ser bons e fazer em campo o que temos trabalhado durante a semana", disse José Mota.O técnico avense, que falava na conferência de antevisão ao jogo de domingo, reconheceu que o Nacional "é um adversário que tem tido um bom comportamento fora, nomeadamente", e que irá colocar problemas à sua equipa."O Nacional é uma equipa com bons jogadores, que vem de resultados positivos, o que me leva a pensar que vamos ter um jogo extremamente difícil. Mas, se conseguirmos ser essa equipa com ambição, determinação e a confiança que temos neste momento, penso que poderemos facilitar esse jogo e conseguir um bom resultado, o que para nós será a vitória", sublinhou.José Mota reconheceu o bom momento da sua equipa, quatro vezes vitoriosa nos últimos seis jogos, os últimos três de forma consecutiva, explicando a mudança com uma melhor eficácia na finalização."Nem sempre temos de duvidar de tudo e de todos, ou das competências, quando nem tudo corre bem, para isso temos de adquirir as capacidades que nos fazem ultrapassar as dificuldades, como a ambição, a confiança uns nos outros e no trabalho que se faz durante a semana, sobretudo, e isso até é o mais importante", advogou.O técnico do Aves lembrou que a equipa "cria as mesmas oportunidades" e "tem o mesmo caudal ofensivo", estabelecendo as diferenças com "a eficácia, em termos de finalização, mas também num grupo hoje mais compacto em termos defensivos.""E uma equipa que está a ganhar, que está por cima do resultado, tem uma forma de estar completamente diferente. Neste momento estamos a atravessar uma boa fase e hoje somos uma equipa, se calhar, mais madura, porque joga-se sobre um resultado positivo e a confiança é outra", concluiu.Desafiado a comentar a situação do colega Rui Vitória no Benfica, aposta direta do presidente horas depois de a sua saída do clube 'encarnado' ter ficado encaminhada, José Mota disse não ter ficado surpreendido com o desfecho."Não me surpreende a continuidade [do Rui Vitória], penso que nos últimos 10 anos o Benfica teve dois treinadores, o que diz bem da forma de pensar dos seus responsáveis, nomeadamente do seu presidente, que gosta de estabilidade", disse José Mota.O técnico do Aves foi claro ao afirmar que " Rui Vitória tem demonstrado competências" e lembrou que "o Benfica começou muito bem o campeonato, a jogar um futebol de grande qualidade, qualificou-se para a 'Champions' nas pré-eliminatórias e tudo fazia prever que iria ser uma época de sonho"."Nos primeiros desaires surge a contestação, mas não podemos pôr em causa que hoje os jogadores, o treinador, ou a direção estejam a trabalhar mal, tirando os níveis exibicionais e os resultados, o que, num clube como o Benfica, é prejudicial. E, por isso, acredito que, se calhar, esta solução será a melhor para o Benfica", sublinhou.Mota dispensou, também, atenção ao sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, realizado hoje, admitindo que "jogar em casa era a pretensão do Aves", após duas jornadas como visitante, apesar de reconhecer no Desportivo de Chaves "um adversário muito difícil".O Desportivo das Aves, no 12.º lugar, com 10 pontos, defronta o Nacional, no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com nove, no Estádio avense, no domingo, a partir das 15:00, em jogo da Liga NOS.