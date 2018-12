José Mota: «O estado do terreno não permitiu que o jogo fosse melhor»

José Mota considera que ofoi um resultado justo face ao que aconteceu no jogo. O treinador avense refere também que a chuva que caiu no relvado durante todo o encontro impediu que o jogo fosse melhor."O estado do terreno não permitiu que o jogo fosse melhor em termos técnicos, mas houve grande caráter de ambas as equipas, num jogo que foi aguerrido e rigoroso, mas sem maldade.Aves e Vítória tiveram oportunidades e conseguiram proporcionar um jogo competitivo, mantendo o resultado em aberto durante os 90 minutos.Os meus jogadores estiveram dentro do que planeámos e um ponto é sempre um ponto. Não foi nossa intenção jogar para o ponto, mas tivemos do outro lado um adversário que tem tido um comportamento muito bom, uma equipa que tem estado em ascendente. Quando assim é, e pela forma como o jogo decorreu, as duas equipas mereciam sair daqui com pontos, pelo que o empate acaba por se ajustar.Vamos ter seis jogos num mês, todos eles com grande intensidade, e, como é normal, neste momento estou preocupado com o relvado. Este foi o primeiro, mas o relvado portou-se bem, atendendo à chuva que caiu", disse.