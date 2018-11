José Mota pode manifestação de caráter para vencer em Chaves

O treinador José Mota disse este sábado que o desafio do Desportivo das Aves para sair do último lugar da Liga NOS é para "homens com caráter", acreditando numa vitória em Chaves, em jogo da nona jornada."Temos de perceber a nossa realidade e saber a nossa dimensão. [O último lugar] Não é um facto novo para mim, para os jogadores e para o clube, já estivemos nesta posição e conseguimos dar a volta. De um momento para o outro, vamos mudar este lugar e ultrapassar esta classificação", disse José Mota, em conferência de imprensa, antes do jogo de segunda-feira.O técnico do Aves apelou à "razão", como condição para vencer as dificuldades, e reconheceu que o desafio da equipa é para "homens com caráter e responsabilidade", prometendo "toda a determinação para tentar vencer em Chaves"."É um jogo em que as duas equipas têm de fazer tudo para vencer: nós para sairmos do último lugar e o Chaves porque não ganha há vários jogos. Neste jogo, para além dessa pressão, é preciso ter eficácia, inteligência, saber gerir as fases do jogo e muita concentração. Se o fizermos, vamos fazer um bom jogo e ter um bom resultado", afirmou.A vontade dos avenses esbarra nos mesmos objetivos do Chaves, "um adversário bom, com bons jogadores e que ao longo dos anos na I Liga tem tido comportamentos muito regulares, seja em termos de classificação ou a nível exibicional"."Neste momento, o Chaves não está numa fase tão boa, mas vai ser muito difícil, até porque na sua casa joga sempre de forma muito forte, para ganhar, e o ambiente é empolgante, com os adeptos no apoio à equipa", reconheceu o técnico.Mota falou mesmo de um jogo "extremamente difícil, com características adversas", mas reiterou a confiança num resultado positivo, visando a retoma classificativa.O avançado Derley, com dois golos no campeonato, e o médio Rúben Oliveira estão lesionados e são ausências confirmadas no Aves, último classificado, com quatro pontos, menos três do que o Chaves, no 15.º lugar.O jogo, que vai encerrar a nona jornada da Liga NOS, realiza-se no Estádio Municipal de Chaves, na segunda-feira, a partir das 21h15.