José Mota: «Pressão pontual tem de ser um fator de motivação»

O treinador do Aves defendeu este sábado que a necessidade de pontos da equipa na Liga deve funcionar como inventivo e não como pressão para o dérbi da 16.ª jornada com o Moreirense.

"A pressão pontual tem de ser um fator de motivação, até porque já mostrámos que temos capacidade de ombrear com os melhores e o Moreirense, como mostra a classificação, é das melhores equipas", disse José Mota, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de segunda-feira.

O técnico do conjunto da Vila das Aves antecipou "um jogo extremamente difícil", frente a um Moreirense "em grande momento de forma", que "tem evoluído progressivamente como coletivo e em termos individuais", mas não adiantou pormenores sobre a estratégia a adotar no dérbi.

"O Moreirense é um adversário extremamente difícil, que vai tentar dar continuidade aos bons resultados. É uma equipa que se organiza muito bem com espaço, mais nos jogos fora, porque em casa nem sempre é assim. O fator casa é sempre importante, mas penso que será um jogo interessante em que ambos podem vencer", sublinhou.

Mota desvalorizou a maior sobrecarga de jogos do Aves, remetendo os jornalistas para a "boa resposta" dada pela equipa no empate 1-1 com o Benfica, para a Allianz Cup, e na derrota mínima (1-0) na receção ao FC Porto, para o campeonato.

O técnico avense pediu "atitude positiva" e "concentração nos limites" aos seus jogadores para o jogo de segunda-feira, lamentando que a marcação do dérbi para as 17:00 não tenha levado em conta a disponibilidade dos adeptos das duas equipas.

"Tudo fizemos para que o jogo fosse às 19 horas, ou a partir daí. Seria melhor, é um dérbi e todas pessoas gostavam de estar presentes. Não compreendo que não se pudesse adiar o jogo por duas horas e esperava uma certa disponibilidade dos órgãos competentes para, digamos, facilitar essa questão", defendeu José Mota, que admitiu ter ainda um ou dois problemas físicos no plantel por resolver.

Sem vencer no campeonato há cinco jogos, o aflito Desportivo das Aves, no 15.º lugar, com 11 pontos, defronta o Moreirense, sexto, com 25, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, a partir das 17 horas de segunda-feira.