"Que aproveitem ao máximo esta festa". Foi a mensagem do técnico do Aves, José Mota, aos adeptos do clube, numa antevisão à final da Taça de Portugal, agendada para domingo (17h15)."Que façam uma excelente viagem, que saibam usufruir deste espaço e contribuir", foi o desejo do treinador do Aves, manifestado à FPF, em relação ao contributo dos adeptos que se irão deslocar da Vila das Aves ao Jamor para apoiar a equipa.Mota considera que o dia da final da Taça de Portugal é "um dia de grande alegria para todos os adeptos de futebol". E desejou que os adeptos do Aves "tragam as gargantas afinadas" para incentivarem e ajudarem a equipa perante as dificuldades que vão enfrentar durante o jogo com o Sporting.