José Mota: «Queremos voltar a ser felizes no Jamor»

O treinador do Desportivo das Aves disse esta sexta-feira querer voltar a ser feliz no Estádio Nacional, em Oeiras, e vencer no terreno do Belenenses, num "jogo difícil" da 14.ª jornada da Liga NOS.José Mota iniciou a conferência de antevisão por evocar o palco do jogo de sábado, em cujo relvado o Desportivo das Aves conquistou a Taça de Portugal diante do Sporting (vitória, por 2-1, em 20 de maio), admitindo que será "um momento de emoção" e representa confiança extra para o jogo com o Belenenses."Vamos pisar um palco que nos diz muito e queremos voltar a ser felizes. [Vencer a Taça de Portugal] Foi o momento mais marcante da minha carreira e para muitos dos jogadores que aqui temos. Recordar aquele momento será sempre uma emoção e vai dar-nos grande confiança para este jogo", disse José Mota.Além de voltar a pisar o relvado do Jamor e de "recordar aqueles grandes momentos", o técnico do Aves apontou a "uma prestação muito positiva", prometendo "lutar com tudo para conseguir uma vitória", que o próprio considerou como "extremamente importante"."Vai ser um jogo extremamente intenso e difícil, até porque o nosso adversário tem tido um comportamento muito bom no campeonato. É uma equipa que está a atravessar um bom momento, com uma boa qualidade de jogo, e antevejo grandes dificuldades, mas, neste momento, penso que temos qualidades para ombrear com qualquer adversário e capacidades para fazer um jogo positivo", considerou.Para José Mota, a receita para um final feliz diante do Belenenses passa por um Aves "forte" e "muito concentrado", sem relevar muito a influência da sucessão de jogos."Tivemos recentemente dois jogos muito intensos, nomeadamente com o Vitória de Guimarães (1-1), com o terreno muito pesado, mas estivemos bem. A equipa reagiu muito bem fisicamente, espero que amanhã [no sábado] estejam nas melhores condições possíveis e possam recuperar totalmente com mais 24 horas", sublinhou.O técnico avense lembrou ainda que a equipa atravessa "um bom momento" e deu até como exemplo o nível exibicional apresentado no último jogo fora, apesar da derrota no terreno do Sporting, por 4-1.Rodrigues, Diego Galo e Bura, lesionados, são baixas certas para o jogo no Estádio Nacional, entre o Belenenses, sétimo classificado com 19 pontos, e o Desportivo das Aves, 14.º com 11, no sábado, a partir das 18:00, a contar para a 14.ª jornada da Liga NOS.