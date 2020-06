José Varela já sabe a quem vai dedicar o seu primeiro golo pela equipa principal do Aves

José Varela foi lançado por Nuno Manta ao intervalo do duelo da última sexta-feira, frente ao Belenenses SAD. O extremo fez a sua estreia pela equipa principal esta temporada e partilhou as suas sensações relativamente a este marco em declarações aos meios do clube





"Queria ajudar a equipa, mas infelizmente não conseguimos a vitória. Mas enquanto houver possibilidades vamos lutar para conseguir o objetivo. Senti-me confiante, dei o meu melhor e vou lutar por todas as oportunidades que tiver. Não entrei tímido, mas tranquilo, fiz o meu trabalho e só quero ajudar", afirmou o cabo-verdiano, que, quando entrou, já a sua equipa perde pelos 2-0 que constituiriam o resultado final.Na época passada, o jogador, de 22 anos, já tinha participado em quatro jogos pela equipa principal dos de Santo Tirso e nesta campanha foi de novo unidade essencial nos sub-23, onde marcou seis golos em 33 partida. Agora, pensa em marcar num palco de Liga NOS."Tenho esse objetivo, quero ajudar a equipa e acho que o vou conseguir com trabalho. Dedicaria o golo que marcasse ao meu povo, aos cabo-verdianos, à minha cidade, que é pequena, mas sei que seria um orgulho para todos eles. Um grande sonho que tenho é ser um exemplo para as crianças do meu país. Mas já é um orgulho jogar na equipa principal do Aves", rematou.