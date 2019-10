Kahraba convocado pela seleção do Egito

Mahmoud Kahraba foi convocado pela seleção do Egito para os próximos compromissos dos faraós, frente a Quénia, em casa, e nas Ilhas Comores, perante a seleção local. Ambos os duelos contam para a fase de qualificação para a CAN'2021, que decorrerá nos Camarões.





Por outro lado, Simunec e Rúben Macedo continuam com os respetivos planos de recuperação física a ambos os problemas físicos. Entretanto, o confronto de domingo, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, aproxima-se e amanhã, antes do treino matinal, Rúben Oliveira falará aos jornalistas sobre a partida com os dragões. O apronto é aberto 15 minutos à comunicação social.