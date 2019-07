Kahraba reforça ataque

Está encontrado mais um reforço para a equipa do Aves na nova temporada. Trata-se de Mahmoud Kahraba, um extremo egípcio de 25 anos, que na época passada apontou 13 golos em 41 jogos ao serviço do Zamalek, um dos principais clubes do país dos faraós e do continente africano.

Kahraba já assinou contrato com o emblema avense, pelo que será uma questão de horas até ser formalmente anunciado pelo emblema da Vila das Aves. É mais uma solução para o setor ofensivo da equipa de Augusto Inácio, que ainda ontem recordou a necessidade da equipa receber novas aquisições para o ataque.

Mahmoud Kahraba fez carreira nos egípcios do ENPPI e do Zamalek, mas também passou pelo Al Ittihad (Arábia Saudita) e ainda pelos suíços do Luzern e do Grasshoppers. Internacional pela seleção do Egito, Kahraba foi um dos jogadores presentes no Mundial da Rússia, no ano passado, tendo atuado nos três jogos que os faraós realizaram na fase de grupos. Kahraba, no entanto, não foi convocado para a CAN deste ano, recentemente concluída precisamente no Egito.