Kahraba rescinde e ruma ao Egito

Está resolvida a novela que envolvia Kharaba e o Aves. O extremo, que não regressou a Portugal após os últimos compromissos internacionais, rescindiu com o clube avense e assinou por quatro anos e meio com o Al-Ahly do Egito. Ao serviço do Aves, o jogador de 25 anos fez um golo em cinco jogos.