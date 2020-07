Kelvin Boateng e a estreia pelo Aves: «Senti-me bem integrado na equipa»

Apesar da derrota na passada segunda-feira com o Moreirense, o Aves conseguiu tirar alguns aspetos positivos do encontro. Kelvin Boateng, avançado de 20 anos, fez a sua estreia pelo conjunto avense, isto depois de ter sido um dos destaques da equipa sub-23 em 2019/20.





Em declarações aos meios oficiais do clube, o jogador ganês começou por descrever a sua estreia. "Estava à espera deste momento há muito tempo, por isso estava muito entusiasmado por fazer o meu primeiro jogo na equipa principal. Agora quero jogar mais vezes e vou procurar fazer mais minutos em campo. O resultado não foi o que queríamos, mas senti-me bem integrado na equipa e deu para absorver a energia do grupo. Tive a oportunidade de dar alguns toques na bola, o que é bom para o primeiro jogo. Senti-me muito bem", começou por explicar.Sublinhando que o trabalho feito nos sub-23, onde marcou 12 golos em 32 partidas, foi fundamental para ter a oportunidade na equipa principal, Kelvin Boateng traçou ainda objetivos para o futuro: "Quero muito marcar o meu primeiro golo. Queria marcar já no último jogo, mas não tive muitos minutos. Vou fazer o máximo para o fazer na próxima oportunidade que tiver".