Kevin Yamga apontado

O Aves continua no mercado à procura de mais soluções para o plantel e, em Itália, circulam notícias a dar conta da possibilidade de Kevin Yamga reforçar a equipa. O extremo, de 22 anos, é natural de Paris mas também tem nacionalidade camaronesa. Na época passada atuou nos franceses do Chateauroux, por empréstimo dos italianos do Chievo.

Entretanto, o Aves encerra hoje o estágio de pré-época, no Luso. O jogo com a Académica está agendado para as 10 horas e, depois, a comitiva regressa a casa.