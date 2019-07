O Desportivo das Aves assegurou a contratação do extremo Kevin Yamga, que pertencia aos italianos do Chievo Verona, num contrato válido até junho de 2022, confirmou esta segunda-feira em comunicado o clube da I Liga."Kevin Yamga é o novo jogador do Clube Desportivo das Aves. O extremo rubricou um contrato válido para as próximas três temporadas", pode ler-se na informação partilhada pelo clube avense nas suas redes sociais.O futebolista, de 22 anos, nasceu em França, mas também tem nacionalidade dos Camarões, e, em 2018/19, representou, por empréstimo do emblema italiano, o Châteauroux, do segundo escalão francês, tendo alinhado em 21 jogos.Kevin Yamga, com 1,87 metros, fez parte dos quadros do Chievo desde 2013, mas foi jogando por empréstimo noutros clubes italianos, tendo representado o Robur Siena, Arezzo, Carpi e Pescara, antes da sua chegada a França, na época passada.Yamga já se encontra nas Aves e a trabalhar às ordens de Augusto Inácio.