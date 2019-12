Kharaba deixa o Aves e assina pelo Al Ahly

Parece estar resolvida a novela em torno de Kahraba. O extremo, que não regressou à Vila das Aves depois dos últimos compromissos internacionais, foi apresentado há momentos como reforço do Al Ahly.





De acordo com a informação presente no site do clube egípcio, Kahraba regressa ao seu país natal a custo zero, isto depois de ter rescindido com o Aves. O jogador de 25 anos assinou um contrato válido para os próximos quatro anos e meio.Ao serviço do Aves, Kahraba apontou um golo em cinco partidas.