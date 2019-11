Leandro Pires e o 'antijogo' que... "é normal"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, criticou o antijogo do Marítimo no encontro com os azuis e brancos e Leandro Pires abordou a questão. "As equipas tecnicamente menos fortes quererão sempre pausar o jogo enquanto o resultado estiver favorável e isso é normal em todos os clubes. Não fazem antijogo só por fazer. Não podemos jogar sempre a grande ritmo contra uma equipa mais forte", disse.