Leandro Pires: «Jogo com o FC Porto será um grande desafio para nós»

Leandro Pires está confiante de que o Aves poderá surpreender amanhã o FC Porto em pleno estádio do Dragão. O treinador interino do Aves tem consciência das dificuldades que a sua equipa terá pela frente, mas não esconde a ambição de poder surpreender.





"Foi uma boa semana de trabalho e queremos fazer um bom jogo no Dragão. Vamos apanhar um adversário complicado, mas estamos determinados em fazer um bom jogo e sempre focados no que queremos", referiu Leandro na conferência de imprensa de antevisão, admitindo que o momento trémulo que se vive no Dragão não trará qualquer vantagem aos avenses."Vamos defrontar uma das melhores equipas do campeonato, que teve um resultado menos positivo e vai querer retificar o resultado. Tem os processos bem definidos, à imagem do seu treinador, não teve o resultado que pretendia contra o Marítimo e vai querer entrar com uma determinação maior. O FC Porto é sempre muito forte no seu estádio e será um grande desafio para nós".