Leandro Pires orientou a sessão de treinos

Depois de gozar dois dias de folga, no sábado e no domingo, o plantel do Aves regressou ontem de manhã aos treinos ainda com Leandro Pires a orientar a sessão de trabalhos. O futuro do técnico de 40 anos, que vinha orientando a equipa de sub-23 do conjunto avense, continua indefinido, já que há a possibilidade de Leandro Pires continuar ao leme da equipa principal ou de regressar ao conjunto que atua na Liga Revelação.

No plano desportivo, o treino de ontem não contou com Simunec, a contas com uma lesão na articulação tibiotársica esquerda, e com Bruno Xavier, a recuperar de uma entorse no joelho esquerdo.

Hastear da bandeira

O Aves comemora hoje o seu 89º aniversário, tendo por isso algumas atividades agendadas. Nesse sentido, às 12 horas dar-se-á o hastear da bandeira, havendo salva de morteiros às 9, 12 e 16 horas.