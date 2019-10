Leandro Pires: «Tenho pena de não levar um ponto»

"Vimos alguns momentos de bom futebol por parte do Aves. Promovemos um jogo positivo, mas não nos levou ao resultado que pretendíamos. Estou satisfeito pela prestação dos jogadores nos 90 minutos. Tenho pena de não levar, pelo menos, um ponto", afirmou Leandro Pires no final da partida.



Relacionadas Belenenses SAD-Aves, 3-2 Depois da derrota (3-2) na visita ao Belenenses SAD, o treinador interino do Aves enalteceu a prestação da equipa e lamentou não ter conseguido um resultado positivo."Vimos alguns momentos de bom futebol por parte do Aves. Promovemos um jogo positivo, mas não nos levou ao resultado que pretendíamos. Estou satisfeito pela prestação dos jogadores nos 90 minutos. Tenho pena de não levar, pelo menos, um ponto", afirmou Leandro Pires no final da partida.

O técnico que comanda a equipa principal do Aves - estava nos sub-23 - após a saída de Augusto Inácio admitiu que existe alguma intranquilidade e falta de confiança nos jogadores. "Qualquer bola que surja na grande área é difícil para os jogadores decidirem da melhor forma. São lances que acontecem, temos de treinar a parte emocional dos atletas. Se eles não acreditarem neles próprios, as coisas ficam mais difíceis. Tivemos chance de fazer o 3-1 e, no minuto seguinte, levámos o 2-2, o que mudou um pouco as coisas. Penalizou-nos, mas fomos para a 2ª parte a acreditar que era possível. Acontecem estas pequenas coisas que temos de corrigir, mas a equipa tentou a vitória",



Relativamente à estreia como técnico na 1ª Liga, Leandro Pires dsse ser uma "satisfação grande" mas admitiu que "isso não é importante, mas sim o clube".