Leandro Pires: «Vamos alterar o sistema tático»

Leandro Pires vai estrear-se amanhã no comando técnico da equipa principal do Aves, no jogo com o Belenenses SAD, e assumiu publicamente que vai romper com o sistema que Augusto Inácio havia implementado na equipa e que não estava a resultar. "Vamos alterar o sistema tático, não escondo. Vamos adotar um sistema novo em que me sinto confortável para trabalhar e os jogadores também estão confortáveis nesse sistema", referiu, sem mencionar as mudanças que irá implementar.





Sobre o adversário de amanhã, o treinador interino não acredita em facilidades, mesmo sabendo que o Belenenses SAD ainda não conseguiu ganhar na condição de visitado. "Ainda não ganhou nenhum jogo em casa, mas nós ainda não pontuámos fora, isto agora e vai ser alterado…", começou por dizer, esperando um adversário "a querer comandar o jogo desde o início". "Mas convém lembrar que, neste momento, o Belenenses SAD luta pelos mesmos objetivos que nós e vamos jogar confiantes em fazer um bom jogo".Recorde-se que Leandro Pires assumiu interinamente o comando técnico do Aves, depois da saída de Augusto Inácio, devido aos maus resultados.